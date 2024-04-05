الفيس بوك يكشف عصابة "الأخوين" لسرقة السيارات بمدينة نصر

القي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي المتهمين بسرقة حقيبة من داخل سيارة مهندس بمدينة مصر وذلك بعد تداول مقطع فيديو لواقعة السرقة من داخل سيارته .



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تكسير زجاج إحدى السيارات وسرقة حقيبة بها (جهاز لاب توب، تابلت ، مبلغ مالى، بعض الأوراق).

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (مهندس مدنى- مقيم بدائرة القسم) بكسر زجاج السيارة الخلفى وسرقة الحقيبة المشار إليها ،الخاصة بزوجته .

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شقيقين- مقيمان بدائرة القسم).

تم ضبطهما وبحوزتهما (جهازى لاب توب من متحصلات نشاطهما الإجرامى).

وبمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى السرقات من داخل السيارات، وأقرا بإرتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوب وأرشدا عن المسروقات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.