ضبط المتهمين بسرقة مخزن قطع غيار ولص المحمول في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعتي سرقة وضبط مرتكبيها.

تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بسرقة (عدد ٧ مخدع كرسى ألومنيوم - ٢ كمبروسر تكييف - عدد ٢٥ كارت تحكم - كمبيوتر سيارة) من داخل مخزن قطع غيار سيارات نقل ثقيل كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية وبحوزتهم مقص حديدى ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم.

وتم ضبط مالك فاترينة صيانة هواتف بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وإعترف بإرتكاب (6) وقائع سرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.