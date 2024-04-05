عزل واعتراف.. الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج التحقيق في مصرع عمال الإغاثة بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نتائج التحقيقات حول استهداف قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقريره، إن إسرائيل تأخذ على محمل الجد الحادث الخطير الذي أودى بحياة 7 عمال إغاثة أبرياء ونعرب عن حزننا للخسارة.

وأقر جيش الاحتلال خلال التقرير، بحدوث سلسلة أخطاء فادحة في قصف العاملين الإنسانيين في غزة، لافتا إلى أن استنتاجات التحقيق تشير إلى أنه كان بالإمكان منع وقوع الحادث.

واعترف الجيش الإسرائيلي، أن التحقيق في مقتل موظفي الإغاثة خلص إلى حدوث خطأ في تحديد الهوية وأخطاء في اتخاذ القرار.

وزعمت نتائج التحقيقات الإسرائيلية، إلى أن القوات الإسرائيلية كانت تستهدف "مسلحا من حماس" عندما قصفت سيارات الإغاثة في غزة.

وقال إن قائد افترض خطأ أن مسلحين من حماس كانوا في سيارات منظمة المطبخ المركزي العالمي، موضحا أن الغارات على السيارات الثلاث نفذت في انتهاك خطير للأوامر وإجراءات العمليات القياسية للجيش الإسرائيلي.

وعلى خلفة هذا التحقيق، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي عزل قائد كتيبة الدعم الناري ورئيس أركان الكتيبة برتبة كولونيل على خلفية الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم توبيخ ضباط كبار منهم قائد القيادة الجنوبية بسبب مسؤوليته الشاملة عن الحادث.