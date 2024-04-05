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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب الجزائر بمجلس الأمن : الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملته لوقف أونروا وتفكيكها

غزة
غزة

قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن عمار بن جامع، إن 6 أشهر من الحرب في قطاع غزة دفعت السكان إلى براثن الجوع، كما أن الاحتلال لم يمتثل لقرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع  غزة.

وأضاف خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع الأخيرة من العدوان الإسرائيلي، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم آلة قتل ترتكب جميع انتهاكات القانون الدولي في ظل إفلات تام من العقاب.

 

ونوه أن الهجوم الإسرائيلي على أعضاء المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة كان ممنهجا، وأدان  كل جرائم القتل التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بشكل يومي.

 

كما يدين عمليات القتل الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من 484 عاملا في المجال الصحي بغزة منذ 7 أكتوبر، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يقتل العاملين الإنسانيين بقطاع غزة في عمليات قمع مستمرة.

 

ونوه أنه يجب توفير ظروف إنسانية آمنة لعمال الإغاثة في قطاع غزة لضمان استمرار عملهم، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملته لوقف وكالة أونروا وتفكيكها.

غزة

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