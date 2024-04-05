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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المداح الحلقة 27.. سهر الصايغ تحصل على الخاتم

المداح
المداح

عرضت اليوم الحلقة الـ 27 من مسلسل المداح أسطورة العودة، وبدأت الحلقة بمقابلة مليكة (سهر الصايغ) مع تامر شلتوت، ليتفقا على صابر (حمادة هلال) وتتوعد مليكة بالانتقام منه وإلحاق الشر به وبعائلته. 

ويطلب سميح ( فتحي عبد الوهاب ) الزواج من رحاب ( هبة مجدي ) ويمثل عليها الحب، ولكنها تؤجل خطوة الزواج بسبب مشاكل منال شقيقتها ( دنيا عبد العزيز) مع زوجها زين ( محمد عز ) 

ويذهب زين ( محمد عز) لـ سميح ( فتحي عبد الوهاب) ويطلب منه السماح، ولكن سميح يرفض ذلك، وتظهر مليكة ( سهر الصائغ) لـ صابر وتاخذ منه الخاتم الذي ينقذه.  

 

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وتنتهي أحداث الحلقة بـ ظهور مليكة لـ والدة صابر ( حنان سليمان) وتؤذيها بخاتم صابر (حمادة هلال) .

 

ويعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC   مصر ومنصة شاهد. وتدور احداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها. 

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

الانس والجن الخير والشر المداح أسطورة العودة المداح 4 تامر شلتوت

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