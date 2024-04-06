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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشهد لم نراه من قبل.. وفاة زوج حزنا على رحيل زوجته

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كثيرا ما نسمع عن الخلافات الزوجية و بسببها تصل إلى قصص مأساوية يرجع إلى تدخل الأهل او الأصدقاء ، ولم نعد نسمع كثيرا عن قصص التضحية من أجل بعض أو قصص الحب الأسطورية بين الزوجين .

ولكن ما حدث فى منطقة سيجر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ، يدل على أن قصص الحب الحقيقى مازالت موجودة ، وهذا بعد انتشار خبر وفاة منصور الكيلانى .

القصة الكاملة

شهدت منطقة سيجر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الحزن  ، عقب الانتهاء من مراسم تشييع جثمان منصور الكيلاني عقب وفاة زوجته وتدعى صباح أبو حلاوة بيومين

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ  من الرائد محمد ثلعب رئيس نقطة مستشفى جامعة طنطا يفيد باستقبال المستشفى جثمان زوج توفي بعد وفاة زوجته بيومين حزنا على فراقها.

كما أوصت الجهات المعنية و تقنين الإجراءات وتحريات رجال مباحث أمن الداخلية بـ الغربية  فكشفت التحريات الأمنية أنه يدعي منصور الكيلاني مقيم منطقة سيجر بمدينة طنطا وأن الوفاة طبيعية ولا يوجد أي شبهة جنائية.

حزن منطقة سيجا على زوجين

أفاد محمد حسن، أحد جيران الزوجين، بأن حالة من الصدمة والوجيعة انتابت كافة جيران الزوجين لافتا بقوله "مشهد الجنازة كان قد شارك فيه الجيران والأقارب وسط لحظات من البكاء والدموع حزنا علي فراق الزوجين كونهما اتسما بحسن الأخلاق والسيرة الحسنه طوال عمرهما " .

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