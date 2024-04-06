امه ملحقتش تفرح بيه.. طفل يغرق قبل تكريمه ضمن حفظة القرآن في قنا

يبذل الآباء والأمهات جهدا كبيرا لتربية اولادهم بأفضل طريقه ليكونوا شيئاً كبيرا فى المستقبل و تربيتهم على حفظ القرآن الكريم و العمل به ، ويفرح الاهالى باولادهم عندما يحفظون القرآن .

ومع انتهاء شهر رمضان الكريم تقوم المحافظات بتنظيم مسابقات فى حفظ القرآن الكريم ويتم تكريم الأولاد فى نهاية الشهر ، و فى محافظة قنا كان الحسين عمر ضمن الأطفال المكرمين .

طفل يغرق قبل تكريمه

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً يفيد مصرع الحسين محمد، 13 عاما، غرقا فى ترعة بمركز أبوتشت.

تبين أن التلميذ نزل إلى الترعة مع آخرين للسباحة، إلا أنه لم يتمكن من السباحة، ما أدى إلى غرقه ووفاته فى الحال.



تمكن الأهالى من انتشال جثة التلميذ، ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

الطفل الحسين عمر

يذكر أن التلميذ المتوفى، كان ضمن المشاركين فى مسابقة لحفظ القران الكريم، وكان مزمعاً تكريمه ضمن الفائزين خلال ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، إلا أنه توفى قبل التكريم بساعات.