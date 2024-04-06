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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب إثر إصابته بطلق نارى في طوخ

نقل الجثة
نقل الجثة

لقي شاب مصرعه بطوخ خلال فترة علاجه بالمستشفي متأثرا باصابته بطلق نارى من سلاح ناري بالرأس مما تسببت في إصابات خطيرة بالجمجمة.


وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة طوخ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس، مما تسببت في إصابات خطيرة بالجمجمة.


وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت إلي مشاجرة قام علي أثرها المتهم باستخراج "طبنجة 9 ملى"، من طيات ملابسه واطلاق عيار ناري استقر بجمجمة المجني عليه، وجري نقل المصاب إلي المستشفي في حالة خطيرة.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة طبنجة 9 ملى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.

طوخ إطلاق عيار نارى أمن القليوبية رئيس مباحث مركز شرطة طوخ مديرية أمن القليوبية مركز شرطة طوخ القليوبية

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