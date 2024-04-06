ملهوش علاج.. تحذير عاجل من فيروس يصيب الأطفال والكبار

يحث أحد الأطباء المواطنين على توخي الحذر من فيروس غير معروف يمكن أن يسبب أمراضًا خطيرة في الجهاز التنفسي وحتى الوفيات.

يمكن أن يكون فيروس Metapneumovirus البشري (hMPV) مميتًا في الحالات القصوى، ولكن على عكس الأمراض المماثلة الأخرى، لا يوجد لقاح له.

وفي حديثه لصحيفة ديلي ستار ، حذر الدكتور سامر صادر - من كارل هيلث في الولايات المتحدة - من أن الأطفال وكبار السن يمكن أن يكونوا معرضين بشكل خاص لتأثيرات فيروس الورم الحليمي البشري.

وقال إنه يمكن أن يقتل حوالي واحد من كل 10 أطفال صغار مصابين ، ولكن على عكس الأنفلونزا وكوفيد -19، لا توجد لقاحات أو علاجات متاحة بسهولة.

وأوضح الدكتور صادر: "الأشخاص الذين نقلق عليهم هم الأشخاص الذين يتلقون علاجات للسرطان، والأشخاص الذين يتلقون علاجات اضطرابات المناعة الذاتية، والأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة مثل انتفاخ الرئة السيئ، أو مرض الانسداد الرئوي المزمن".

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن يسبب فيروس الورم الحليمي البشري أمراض الجهاز التنفسي العلوي والسفلي لدى الأشخاص من جميع الأعمار.