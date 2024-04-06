الخنافس تغطي شوارع السعودية وتهدد صحة البشر

أظهرت فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي ظاهرة غريبة شهدتها بعض مناطق السعودية اثارت رعب وفزع الأهالي، أثار هذا الحدث اهتمام الكثير من الناس، خاصة مع تباين التكهنات حول أسبابه.

ونكشف في الفيديو التالي، تفاصيل الظاهرة الغريبة التي شهدتها السعودية وظهور آلاف الخنافس بشكل مفاجئ، وما هي التكهنات حول أسبابه، وانتشار مقاطع فيديو على منصة “إكس” تظهر آلاف الخنافس في الشوارع.

الفيديو

قد تشكل الخنافس بعض المخاطر على صحة الإنسان، خاصة في حال تعرضه للدغاتها، كما قد تلحق الخنافس الضرر بالمحاصيل الزراعية والممتلكات.

وتتعدد أنواع الخنافس التي تظهر في السعودية، إلا أن أكثرها شيوعا هي الخنافس الجيفية (Dermestidae) والخنافس الأرضية (Carabidae).

وتتعدد الأسباب المحتملة لظهور الخنافس، وخاصة في السعودية، وقد تكون التغيرات في درجات الحرارة وهطول الأمطار في الفترة الأخيرة من العوامل التي أسهمت في تكاثر الخنافس.

وقد يكون وجود كميات كبيرة من المواد العضوية، مثل بقايا الحيوانات والنباتات، من العوامل التي جذبت الخنافس.