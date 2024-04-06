الهلال ينتصر على الخليج 4-1.. ويقترب من حصد لقب الدوري السعودي

واصل فريق الهلال انتصاراته المتتالية في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، بفوزه مساء الجمعة على فريق الخليج الذي يلعب له الدولي المصري محمد شريف، وذلك بنتيجة (4-1).



وتأني المباراة في إطار منافسات الجولة 27 من عمر الدوري السعودي للمحترفين، حيث واصل الهلال تفوقه على الجميع، ليقترب مع حصد لقب المسابقة.



وسجل رباعية الهلال، صالح الشهري في الدقيقة 7، والبرازيلي مالكوم "هدفين" في الدقيقتين ٤٢ و٤٨، وعبد الله الحمدان من ضربة جزاء في الدقيقة ٩٥، فيما أحرز هدف الخليج الوحيد لاعبه المصري محمد شريف في الدقيقة ٩.



وبهذا الفوز، عزز الهلال صدارته لجدول الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى ٧٧ نقطة، بفارق ١٢ نقطة عن النصر الوصيف، فيما توقف رصيد الخليج عند ٣٤ نقطة في المركز التاسع.

وبعد هذا الانتصار الـ٣٢ على التوالي لفريق الهلال في كل البطولات هذا الموسم، وهو رقم قياسي عالمي.

وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت مساء اليوم ضمن الجولة ذاتها، فاز النصر على مضيفه ضمك بهدف دون رد، وتعادل الاتحاد مع التعاون بدون أهداف، كما تعادل الوحدة مع الأهلي بنتيجة ١-١.