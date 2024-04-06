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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 100 كيلو أغذية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالقاهرة

صدى البلد

تمكن رجال الأمن من ضبط 100 كيلو جرام مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن "بدون ترخيص" بالقاهرة .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة بدر بحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبطه وعثر بداخل المخزن المشار إليه على (100 كيلو جرام سلع غذائية متنوعة).

واعترف بإدارته المخزن "بـدون تـرخيص" وحيازته للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة المواد الغذائية دون ترخيص سلع غذائية مجهولة المصدر مخزن بدون ترخيص مديرية أمن القاهرة

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