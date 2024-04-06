أبرزها انخفاض الأسعار وتغيير الساعة.. أخبار مهمة للمصريين في عيد الفطر| تفاصيل

ينتظر الكثير من المواطنين أحداثا هامة عقب عيد الفطر، كما أقرّتها وأعلنتها الحكومة، ومن أبرزها انخفاض أسعار السلع نحو 30%، مشيرة إلى متابعة حركة السوق باستمرار ومتابعة مدى انخفاض الأسعار بين 15 – 20% خلال الفترة الحالية.

وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة أنَّه سيتمّ الوصول إلى نسبة انخفاض في الأسعار تصل إلى 30% بعد العيد، كما أكّد رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تخفيضات تصل إلى 30% بعد عيد الفطر

وأوضحت الحكومة أنَّه سيتمّ الوصول إلى نسبة انخفاض في الأسعار تصل إلى 30% بعد العيد، كما أكّد رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، قال المستشار محمد الحمضاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك انخفاضًا يصل إلى 30% في أسعار السلع الأساسية بعد عيد الفطر.

وأضاف أن الحكومة، إلى جانب متابعة خفض أسعار السلع، تعمل على توفير السيولة الدولارية والإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج من الجمارك المصرية، مشيرًا إلى أن ضبط سعر الصرف يساهم في توازن الأسواق.

وذكر أن فرق المجلس تتابع تنفيذ قرار تحديد أسعار السلع الاستراتيجية، مضيفًا أن العديد من الباحثين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يتابعون أسعار السلع في الأسواق، وجهود الحكومة لضبط الأسعار.

وأوضح أن هناك فرقًا مُشكّلة من وزارة التموين، ولجانًا من الوزارة في كل محافظة، تتابع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، والالتزام بوضع الأسعار على السلع، والتخفيضات في المحال التجارية والسلاسل.

وأكمل: «الفرق مُشكلة وتعرض تقارير بدءًا من اليوم على رئيس الوزراء، لتبيان مدى الالتزام بخفض السعر والعمل على تنفيذ كل القرارات والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع أصحاب الشركات والمصنعين».

موعد بدء التوقيت الصيفي

ومن بين الأحداث الهامة التي ينتظرها المصريون عقب عيد الفطر المبارك، هو بدء التوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر أبريل الجاري الموافق 26 أبريل 2024، وفقا لقانون أقرّه مجلس النواب وينص على: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة».

ويأتي موعد التوقيت الصيفي 2024 هذا العام لزيادة فترة النهار بعد ضبط الساعات بزيادة 60 دقيقة، ما يُطيل فترة الإضاءة الطبيعية ويوازن استهلاك الكهرباء، في إطار جهود الحكومة لتحفيز ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والبيئية الحالية.

وأعلن المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، عن عودة التوقيت الشتوي طبقًا للقانون رقم 24 لعام 2023، الصادر عن مجلس النواب، مشيرًا إلى أن التوقيت الشتوي بدأ الجمعة 27 أكتوبر، وسينتهي الجمعة 26 أبريل 2024، ويليها مباشرة تطبيق موعد التوقيت الصيفي 2024 وتعديل الساعات مرة أخرى.

ويمكن تغيير التوقيت يدويًا على الهاتف، من خلال الدخول إلى الإعدادات، ثم اضغط على «تاريخ ووقت».

بعد ذلك، قم بإلغاء تفعيل التوقيت التلقائي وقم بتعديل الوقت يدويًا حسب الرغبة.

وتأتي خطوات تغيير الوقت يدويًا لجهاز الكمبيوتر، من خلال البدء بفتح قائمة «Start»، ثم انتقل إلى «الإعدادات»، واختر «الوقت والتاريخ». تأكد من عدم تفعيل خيار التحديد التلقائي للوقت، ثم قم بتعديل الوقت يدويًا.

موعد صرف تكافل وكرامة والمعاشات

ويبدأ مستفيدو “تكافل وكرامة” البالغ عددهم 22 مليون مواطن بإجمالي 5.2 مليون أسرة، في صرف مستحقات شهر ابريل بزيادة قدرها 15%، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، ليتمّ صرف المستحقات يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024.

ومن المقرر أنَّ يصرف أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش، مستحقاتهم بالزيادة التي تم إقرارها بنسبة 15% لنحو 11 مليونا و500 ألف مواطن يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.