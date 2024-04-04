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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

تحذيرات ووعيد.. إجراءات حاسمة من الحكومة لضبط الأسواق| انخفاض أسعار الأرز والفراخ

الأرز
الأرز

من أجل الشعور بالمواطن، تقوم الدولة من خلال أجهزتها المختلفة بتوفير معروض كبير من السلع الأساسية وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات الهامة وكثفت من اجتماعاتها لإطلاق "مبادرة خفض الأسعار"، حيث عقدت عددا من الاجتماعات التنسيقية مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية.

مدبولي 

انخفاض أسعار الأرز 

وطالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التجار بخفض أسعار السلع، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضًا السلع الأساسية التي تمثل احتياجًا رئيسيًا للمواطن.

وشهدت جميع الأسواق بعد مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع انخفاضا ملحوظا في الأسعار خلال هذه الفترة بنسبة تتراوح بين 15% و20%.

وبحسب بيانات شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، فقد تراوحت أسعار الأرز للمستهلكين بعد التخفيض بين 30 و33 جنيها للكيلو، مقابل 36 و40 جنيها قبل المبادرة، أي بنسبة انخفاض تتراوح بين 10% و15%.

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وتشير البيانات إلى أن أسعار الأرز رفيع الحبة تتراوح حاليًا بين 17 ألفا و 17500 جنيه للطن، بينما تراوح أسعار الأرز العريض بين 18 ألفا و18500 جنيه، بينما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض الرفيع بين 26 ألفا و27 ألف جنيه.

واوضح رئيس شعبة الأرز، رجب شحاتة، أن سعر طن الأرز العريض يتراوح حاليًا بين 28 و30 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو الأرز الرفيع للمستهلكين بين 30 و31 جنيها، أما بالنسبة للأرز المعبأ عريض الحبة، فقد تراوح سعره بين 33 و34 جنيها للكيلو، بعد أن تجاوز 36 جنيها.

وتُشير توقعات منظمة الفاو إلى زيادة إنتاج مصر من الأرز في موسم 2023/2024 ليصل إلى 3.9 مليون طن، وذلك بارتفاع عن 3.7 مليون طن تم تقديرها في الموسم السابق.

الأرز 

انخفاض أسعار الفراخ 

كما تراجعت أسعار "الفراخ" بقيمة 8 جنيهات في الكيلو، إذ سجل نحو 99 جنيهًا للمستهلك مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل تفعيل مبادرة "الاتحاد العام لمنتجي الدواجن"، لخفض أسعار الفراخ البيضاء بنسبة تتراوح ما بين 10% و15%.

وتصل أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك بـ 99 جنيهًا بقيمة تراجع بلغت 8 جنيهات في الكيلو، مقارنة بالأسعار قبل مبادرة اتحاد المنتجين كانت تباع للمستهلك بأسعار تتراوح ما بين 107 و115 جنيها.

ووفقًا للأسعار المعلنة من قبل بورصة الدواجن، تأتي أسعار الفراخ البيضاء اليوم، الخميس 4-4-2024، في المزرعة والأسواق، كالتالي:

  • سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم نحو 99 جنيهًا للمستهلك.
  • كما سجل سعر الفراخ البلدي في المزرعة نحو 103 جنيهات، وللمستهلك يباع الكيلو بـ120 جنيهًا.
  • ووصل سعر البانيه إلى نحو 210 جنيهات.
  • وبلغ سعر كيلو الأوراك للمستهلك 120 جنيهًا.
  • وسجل سعر كيلو صدور الدجاج 140 جنيهًا.
  • كما سجل سعر كيلو البط البلدي نحو 130 جنيهًا.
  • وجاء سعر جوز الحمام بنحو 135 جنيهًا.
  • وبلغ سعر الأرانب نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  • وسجل سعر البط المجمد 122 جنيهًا للكيلو.
انخفاض أسعار الدواجن 

انخفاض كبير في أسعار السلع 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك عددًا من السلع شهدت انخفاضًا خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن تشهد السوق خلال الشهر الجاري انخفاضا كبيرا في أسعار الكثير من السلع.

وأضاف "عبد الله" أن ما يحدث في السوق المصرية هو السيطرة على الأسعار من خلال عدد من المبادرات والجهود للدولة المصرية.

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وأشار إلى أن الاضطراب في الأسواق بدأ يتلاشى بعد السيطرة على أسعار الصرف، مؤكدًا أن الأسعار في حالة نزول، خاصة ونحن في شهر رمضان.

وأوضح أن الإجراءات الخاصة بالحكومة بخصوص السلع الاستراتيجية ساهمت في ضبط السوق، ومن المتوقع أن نشهد انخفاضا غير مسبوق بالسلع خلال هذا العام.

جدير بالذكر أن مبادرة الحكومة لـ "خفض أسعار السلع" الأساسية تهدف إلى توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة لكل المواطنين. 

 الدكتور فرج عبد الله
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