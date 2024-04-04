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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض قبل العيد بأيام

صدى البلد

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الدواجن والبيض خاصة مع قدوم عيد الفطر وإطلاق مبادرة تخفيض الأسعار التى أطلقها رئيس الوزراء ونفذها اتحاد منتجى الدواجن ، حيث انخفضت الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10 ل 15%
 

أسعار الدواجن اليوم 

 

وانخفضت أسعار  الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى  لتسجل سعر 85 جنيها بعد أن كان سعرها 107 جنيهًا منذ أيام قليلة ، وتصل إلى المستهلك بسعر 95 جنيها،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 85 جنيها ، 
 

وانخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" حيث سجلت حوالي 90 جنيها  وتصل للمستهلك بسعر 100 جنيها ،.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 75 جنيها ،   وتصل للمستهلك بسعر  85 جنيهًا 

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 190 ل  220 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، 
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 85 و 105 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

 

أسعار البيض 

 

•  وانخفض سعر البيض ليتراوح سعر كرتونة الأحمر من  145 ل 146 جنيهًا  .
 

• وسعر كرتونة البيض الأبيض 140 ل 145 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 150 جنيها.
 

تراجع أسعار الدواجن والبيض 



 

ومن جانبه ، قال خالد مصطفى عضو مجلس إدارة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، التابع لوزارة الزراعة، إن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أعلن عن تنفيذ مبادرة لخفض أسعار الدواجن والبيض بين 10 و15%، ذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة

وأوضح عضو مجلس إدارة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال تصريحات متلفزة أن سعر الفراخ انخفض 15% إلى 85 جنيها، ليكون متوسط السعر للمستهلك 95 جنيها
 

وذكر مصطفى أن أسعار البيض، تراجعت إلى 135 جنيها للكرتونة لتصل إلى المستهلك، بسعر يبدأ من 145 جنيها للكرتونة، مضيفا أن التاجر تكون عليه تكاليف النقل والعمالة والغذاء.
 

وتوقع عضو مجلس إدارة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة لأقل من الأسعار المحددة في مبادرة تخفيض السلع، وذلك بداية من بعد العيد

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