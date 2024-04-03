5 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

قبل أيام من عيد الفطر المبارك، بدأت استعدادات المواطنين لشراء مستلزمات العيد من الفراخ والطيور، خاصة أن عدد كبير من بائعي الدواجن يغلقون المحال استمتاعا بإجازة العيد، وهو ما شغل عدد كبير من المواطنين، بالتساؤل عن أسعار الدواجن في الأسواق، لشراء احتياجاتهم من الدواجن قبل حلول العيد.

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء والحمراء، اليوم، في الأسواق، مع بداية التعاملات في المزارع والأسواق، وذلك قبل أيام قليلة من حلول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ما شهدت ارتفاعًا خلال الأيام الماضية، فيما استقرت أسعار البيض.

جاءت الاسعار في الأسواق والمزارع كالتالي: