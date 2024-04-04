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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

60 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة.. والبيض مفاجأة

الدواجن
الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ في الأسواق، إلى أقل من 90 جنيها في المزرعة بعدما سجلت أرقاما تاريخية تخطت الـ100 جنيه.

وهبطت أسعار الدواجن اليوم في مصر بعد تحرك الحكومة لخفض الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية والاستراتيجية، إذ أطلق الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مبادرة للعمل على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح بين 10% و15%.

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التراجع مستمر.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن والبيض

أسعار الدواجن اليوم 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة لتسجل سعر 85 جنيها وتبدأ للمستهلك من 88 جنيها، بعد أن كان سعرها بين 125-135 جنيها منذ أيام ، بتراجع متوسط 40 جنيها.

أسعار الدواجن الآن

تراجعت أسعار الدواجن ليبدأ سعر الكيلو اليوم يتراوح بين 84-85 جنيها في المزرعة بعد نحو 100 جنيه، فيما يبدأ السعر للمستهلك من 88 -100 جنيه بعد نحو 125-130 جنيها.

سعر كيلو البانيه

وتراجع سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية، ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 60 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 186-210 جنيهات لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 240 -260 جنيها.

 أسعار الدواجن 

سعر كيلو الفراخ اليوم

وهبطت أسعار الدواجن اليوم، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 88 جنيها في المحلات بعد نحو 120 -125 الأيام الماضية لدى المحلات.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 84-85 جنيها في المزرعة، و 88 وقد يصل إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 125-140 جنيها للكيلو.
  •  الدواجن الساسو: 95 -110 جنيهًات للكيلو.
  • الأوراك: بين 95 - 110 جنيهًات للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 186-220 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 60-75 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 45-60 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء : 75 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة  البيض الأحمر.. وجاء كالتالي: 

  • سعر كرتونة الأحمر 145 جنيها في المزرعة.
  • تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 150-165 جنيها.
البيض

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيها.
  • تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 150 جنيها.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 163 جنيها للمستهلك.
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