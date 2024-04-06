محمد رياض: لم أقلق من تقديم شخصية فرماوى الشرير

كشف الفنان محمد رياض عن كواليس تقديمه شخصية العمدة فرماوى الشرير وهل انتابته حالة من القلق بسبب هذا الدور ام لا.

وقال محمد رياض فى تصريح لصدى البلد: أنا ممثل مهمتى تقديم الشخصية بكل جوانبها سواء كانت شريرة أو طيبة، صالحة أو طالحة، وأرى أن شر فرماوى فى هذا العمل كان مبررا طوال الوقت، فهو له دوافعه ومبرراته النفسية ليكون شخصا شريرا، أهم هذه الدوافع كرهه لابن عمه حرازى "عبد العزيز مخيون" والمتزوج من شقيقة فرماوى "سوسن بدر"، وأرى أن فرماوى شخصية محبة للسلطة أيضا ولا يسمح لأحد أن يتسبب فى ابتعاده عنها.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.