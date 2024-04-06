عشبة تقوي الذاكرة والمناعة والعظام |تعرف عليها

يُعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة القوية، مما يجعله مفيدًا لمجموعة واسعة من الحالات الصحية كما يستخدم فى عدد كبير من الوصفات العلاجية والتجميلية.

ووفقا لما جاء في موقع “بولد سكاى” نعرض إليكم بعض فوائد الكركم:

مضاد للالتهابات

يحتوي الكركم على مركب الكركمين، وهو يساعد في تقليل الالتهابات المزمنة، والتي ترتبط بالعديد من الأمراض مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسرطان.

مضاد للأكسدة

الكركم يمكنه حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة ويساعد ذلك في تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والزهايمر.

تحسين صحة الدماغ

أظهرت الدراسات أن الكركم يمكن أن يعزز صحة الدماغ ويحمي من أمراض مثل الزهايمر والباركنسون وتحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية.

تقوى الذاكرة

تحسين صحة القلب

يساعد الكركم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات عن طريق خفض الكوليسترول وضغط الدم.

تقوية جهاز المناعة

يساعد الكركم في تقوية جهاز المناعة عن طريق زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تحارب العدوى.

تحسين الهضم

يعمل الكركم على تحسين الهضم عن طريق زيادة إفراز العصارات الهضمية وتقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي.

تخفيف آلام الدورة الشهرية

يساهم الكركم في تخفيف آلام الدورة الشهرية عن طريق تقليل الالتهابات والألم.

تقوية العظام

يساعد الكركم في تقوية العظام ومنع هشاشة العظام.