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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بيهدي الأعصاب.. فوائد مذهلة للجسم عند تناول عصير الليمون بالنعناع

صدى البلد

يحتوى عصير الليمون بالنعناع على عدد كبير من الفوائد الصحية والجمالية عند تناوله بشكل معتدل هذا بالإضافة إلى قدرته الكبيرة على ترطيب الجسم وتهدئة الأعصاب.

ووفقا لما جاء فى موقع “ بولد سكاى ” نقدم لكم أهم فوائد عصير الليمون بالنعناع

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تحسين الهضم:

يساعد الليمون بالنعناع على تحفيز إفراز العصارات الهضمية مما يحسن عملية الهضم ويخفف من عسر الهضم والانتفاخ ويساعد النعناع على تهدئة المعدة وتخفيف الغثيان والتشنجات المعوية.
 

تعزيز المناعة:

يعد عصير الليمون بالنعناع من المشروبات الخارقة لصحة الجسم هذا لأن الليمون غنيًا بفيتامين سي وهو مضاد أكسدة قوي يعزز جهاز المناعة ويحارب العدوى ويساعد النعناع على تخفيف أعراض نزلات البرد والتهابات الحلق.


تنظيف الجسم من السموم:

يساعد الليمون على تحفيز إفراز العرق، مما يساعد على إخراج السموم من الجسم و النعناع يعمل على تنظيف الكبد والكلى.


 إنقاص الوزن:

يُساعد الليمون على زيادة الشعور بالشبع، مما يساعد على تقليل كمية الطعام المتناول والنعناع يعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

يساعد عصير الليمون بالنعناع على تحسين صحة الفم والأسنان ولكنه يعرض مينا الأسنان للخطر اذا تم الإسراف منه.

يُساعد على تحسين المزاج والشعور بالانتعاش خاصة فى الحر الشديد.

الليمون بالنعناع الحر الشديد التهابات الحلق أعراض نزلات البرد فوائد عصير الليمون عسر الهضم والانتفاخ عسر الهضم يعزز جهاز المناعة نزلات البرد

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