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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية ناعية فتحي سرور : كان علمًا من أعلام القانون

الدكتور أحمد فتحي
الدكتور أحمد فتحي سرور

نعت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والذي رحل عن دنيانا صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 91 عاما.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مصر فقدت اليوم رجلا من أخلص رجالها، وأحد أكبر وأهم فقهاء القانون الجنائي في العصر الحديث، مشيرة إلى أنه كان علمًا من أعلام القانون، حيث أثرى الساحة القانونية في مصر والعالم العربي بعلمه الوفير خلال مسيرته المميزة.

وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن الدكتور أحمد فتحي سرور رجل القانون والبرلمان الذي كان يحمل مكانة مهمة في تاريخ مصر السياسي، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويمنح أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

ورحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، الدكتور أحمد فتحى سرور، المحامى بالنقض ورئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ القانون الجنائي، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد رحلة من العطاء فى العمل القضائي والقانونى والدبلوماسى والتنفيذى والبرلمانى والمهنى.

وكان أحمد فتحى سرور سياسي بارز، ورئيس مجلس الشعب الأسبق منذ عام 1991 حتى عام 2010، وولد الدكتور احمد فتحي سرور  في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا، حيث يعد الدكتور أحمد فتحى سرور أحد كبار رجال القانون في التاريخ المصري الحديث، وأصدر أحمد فتحى سرور الإعلان العالمي للديموقراطية سنة 1997 عندما كان رئيساً للاتحاد البرلماني الدولي.

حنان عبده عمار مجلس النواب أحمد فتحي سرور مجلس الشعب النواب

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