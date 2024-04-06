وزيرة إسرائيلية: متظاهرون يريدون اغتيال نتنياهو

كشفت وزيرة إسرائيلية، اليوم السبت، أن متظاهرين يريدون اغتيال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ونقلت القناة الـ12 العبرية، عن ميري ريجيف، وزيرة المواصلات وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" الإسرائيلي، قولها: "هناك متظاهرون يريدون اغتيال نتنياهو".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت في وقت سابق، عن الشرطة الإسرائيلية تأكيدها أنه لم يكن هناك أي خطر على نتنياهو وعائلته من قبل المتظاهرين، ولم يدخل أحد فعليا إلى منزله أو يصل إلى بابه.

واعتدت الشرطة الإسرائيلية على عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وجردتهم من ملابسهم.