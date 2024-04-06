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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الليلة.. هالة صدقي تروج لحلقتها مع عمرو أديب

هالة صدقى وعمرو أديب
هالة صدقى وعمرو أديب

روجت الفنانة هالة صدقي لوجودها فى حلقة اليوم من بودكاست “بيج تايم” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc ومنصة شاهد.

ونشرت هالة صدقي صورة تجمعها بالإعلامي عمرو أديب من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتبت معلقة: “الليله مع صديقي العزيز عمرو اديب عليmbc يا رب تعجبكم”.

وقد كشفت الفنانة هالة صدقي حقيقة زواجها خلال الأيام الماضية ، وذلك بعدما هنأتها إحدى متابعيها، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ونشرت هالة صدقي عبر حسابها الشخصي على انستجرام، فيديو أثناء زيارتها إلى منطقة الحسين، وعلقت: الحسين من أجمل المناطق السياحية الدينية وأجمل المناطق على الإطلاق، بها أجواء رمضانية ، وهنأتها متابعة لها بالزواج، لتعقب الفنانة نافية: كذب طبعا.

يذكر أن "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time يستضيف من خلاله الإعلامي عمرو أديب، وتشاركه الفنانة أصالة في بعض الحلقات، مجموعة من المشاهير المتواجدين في السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض 2024، ويجريان معهم حوارات ودية ومرحة حول إنجازاتهم والعقبات التي واجهتهم خلال حياتهم. 

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

 

هالة صدقي عمرو أديب آخر أعمال هالة صدقي برنامج بيج تايم برامج رمضان 2024

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