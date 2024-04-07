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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة كفاح.. أم محمد من الإسكندرية تصنع السندوتشات وتكمل مسيرة زوجها

صدى البلد

رصدت كاميرا “صدى البلد” قصة كفاح جديدة من محافظة الإسكندرية، وهي السيدة أم محمد التى تعمل فى بيع السندوتشات وأكملت مسيرة زوجها بعد وفاته.

وتقول أم محمد لـ"صدى البلد" إنها تعمل فى هذه المهنة منذ 47  سنة، وكانت تساعد زوجها فى عمله حتى توفاه الله منذ 5 سنوات وقررت أن تستكمل المسيرة وتبيع السندوتشات.

وأضافت أن أسعارها مناسبة للجميع، مشيرة إلى أنها  تعمل منذ الظهيرة حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وأوضحت أنه يأتى إليها خصيصا زبائن من مختلف الأماكن بالمحافظة لتناول السندوتشات لديها، خصوصا أن لها نكهة خاصة.

وشجعت جميع السيدات على العمل والاجتهاد وكسب الحلال فى أى مهنة مهما كانت صعبة سوف تجد التيسير وكسب الحلال مهما كانت التحديات.

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IMG_20240407_103914

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