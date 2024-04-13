20 حالة وفاة وشكوك حول تعلق الأسباب بحقن إنقاص الوزن| شاهد

أعلن علماء في بريطانيا اكتشاف صلة بين جرعات حقن إنقاص الوزن وبين 20 حالة وفاة في بريطانيا، من بينها أحد الضحايا في الثلاثينيات من عمره.



لكن لم يتم إثبات أن أيًا من الوفيات، التي حدثت كانت ناتجة بشكل مباشر عن حقن فقدان الوزن.

وقد كشف خبراء الصحة المكلفين بمراقبة سلامة الأدوية المستخدمة في المملكة المتحدة، بما يشمل اللقاحات، إن التقارير عن الآثار الجانبية تشير إلى "الشك" في احتمال إلقاء اللوم عليها .

وفي هذا الفيديو نكشف تفاصيل وعلاقة حقن فقدان الوزن بـ20 حالة وفاة في المملكة المتحدة علي مدار سنوات وعلاقة المادة الفعالة بهذه الحقن بأسباب الوفاة.