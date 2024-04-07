لزيادة الاقبال عليها.. بشرى من التعليم بشأن التقديم في المدارس الرسمية الدولية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بشأن التقديم في المدارس الرسمية الدولية ( IPS) للعام الدراسي المقبل 2024 / 2025

وجاء نص قرار وزارة التربية والتعليم كالتالي: نظراً للإقبال الشديد على التقديم في المدارس الرسمية الدولية ( IPS) بالمستوى الأول رياض أطفال KG1 للعام الدراسي القادم 2024 / 2025 ، فقد تم مد فترة التقديم الإلكتروني الي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/١٥.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان قرار مد فترة التقديم في المدارس الرسمية الدولية ( IPS)، جاء نظراً للاقبال الشديد علي التقديم في المدارس الرسمية الدولية ( IPS) بالمستوى الأول رياض أطفال KG1 للعام الدراسي 2024 / 2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن الآن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية ( IPS) من خلال الضغط على :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...

مد فترة التقديم في المدارس الرسمية الدولية

شروط التقديم في رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية (IPS)

يشترط ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات ، ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهر و 29 يوم في أول أكتوبر 2024.

يتم الالتزام بالكتاب الدوري رقم 9 بتاريخ 27 فبراير 2024 بشأن تخصيص نسبة 5% كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة لقبول الاطفال ذوي الاعاقة البسيطة بالمدارس الخاصة بنوعيها (عربي - لغات) والمدارس التي تطبق ذات طبيعة خاصة دولية.

في حالة عدم وجود الابوين ، يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولي الأمر ، ويكون التوكيل بالتقدم إلى المدارس الرسمية الدولية.

لابد أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية المطلوبة التي تغطي المهارات الآتية : ( المظهر الشخصي - السلوك - مهارات الرياضيات - مبادئ معرفية - المهارات الحركية -- مهارات التفكير )

جدير بالذكر أن المدارس الرسمية الدولية “IPS”، هي مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر ، وتقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية .

من جانبها سعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى التوسع في المدارس الرسمية الدولية “IPS” ، حرصاً منها على تلبية جزء من حجم الطلب المتزايد من قبل أولياء الأمور علي هذه النوعية من المدارس والتي تطبق المناهج البريطانية (IG)، بما يوفر فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية.

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد وصل عدد طلاب المدارس الرسمية الدولية “IPS” ما يزيد عن 10 ألاف طالب هذا العام وذلك من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي.

أما عن عدد المديرين في المدارس الرسمية الدولية “IPS” فيبلغ 25 مدير مدرب كفء، ويصل عدد المعلمين الى ما يزيد عن 1000 من المعلمين.