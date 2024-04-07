علي جمعة: شق الصدر كان لإزالة الرحمة على الشرير من قلب النبي

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل حول: "ليه سيدنا جبريل نزل وشق صدر سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟".

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم الأحد: "واقعة شق الصدر حدثت فعلا، علشان ربنا يهيأ الأنبياء للنبوة، فجبريل نزل وأخذ جزء فى القلب، اللى كان ممكن يرحم به الشرير، قلب سيدنا محمد كله رحمة، وبالشكل ده لما يتعرض عليه أبليس هيرحمه برضوا، لأن الحتة اللى بترحم الشرير موجودة".

وتابع: "لو ترك الحتة اللى فى القلب هيحب كل الخلق حتى الشرير، وكان لازم قلب سيدنا محمد يحب الطيب بس".

برنامج نور الدين يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.