النهار يتحول ليلًا| العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس.. وهذه علاقته بهلال شوال

يشهد العالم، غدا الاثنين 8 أبريل 2024، حدثًا فلكيًا هامًا، وهو كسوف كلي للشمس، ما سيؤدي إلى تحول النهار إلى ليل في بعض المناطق.

تعزز ظاهرة كسوف الشمس من توقعات معهد الفلك بأن شهر رمضان العام الحالي سيكون 30 يومًا وليس منقوصًا كما يحدث في بعض الأعوام.

ويبدأ معهد الفلك غدًا الاثنين من الساعة الخامسة مساءً إجراءات استطلاع هلال شهر شوال للعام الهجري 1445 ومن المقرر إعلان النتائج بمقر مرصد معهد الفلك في حلوان.

يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من رمضان 1445 هجرية الموافق 8 أبريل، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية حيث يغرب القمر في طول الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 10 و 11 دقيقة وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين دقيقتين و20 دقيقة وبذلك يكون يوم الثلاثاء 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان ويكون غرة شهر شوال يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك.

ظاهرة فلكية طبيعية تستحق المشاهدة

ويعتبر كسوف الشمس الكلي ظاهرة فلكية طبيعية تستحق المشاهدة، إلا أنه يتوجب عليك أن تتأكد من اتباع النصائح المهمة لضمان مشاهدة آمنة وممتعة.

ومن المتوقع حدوث ظلام كامل للنهار في مناطق من العالم، لأن القمر يحجب الشمس تمامًا في كسوف كلي للشمس في مناطق معينة من العالم، ومناطق أخرى سيكون فيها كسوف جزئي حيث يظهر دائرة من قرص الشمس فقط.

وسيشهد العالم يوم غد الاثنين 8 أبريل 2024، ظاهرة فلكية استثنائية تتمثل في كسوف الشمس بشكل كلي. وهذه الظاهرة، ستكون مرئية بشكل كامل فوق سماء الولايات المتحدة الأمريكية، وستُغطي مسارًا يبدأ من المكسيك، وينتهي في كندا. ويحدث الكسوف الشمس الكلي عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، ويحجب قرص الشمس بالكامل عن ناظر الأرض.

ومن المتوقع أن يمر مسار الكسوف عبر 14 ولاية أمريكية، وأن تستغرق مدته 4 دقائق و 29 ثانية.

كما ينتظر الملايين في الولايات المتحدة الأمريكية هذا اليوم لرؤية هذا الحدث الفريد. ولن يكون من الممكن مشاهدة الكسوف في معظم الدول العربية. وتكون سلوكيات الحيوانات مهيأة للخضوع لتحولات ملحوظة خلال الكسوف.