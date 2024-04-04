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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أماكن مشاهدة الكسوف الكلي 2024 .. أكثر من 14 مدينة حول العالم

اماكن الكسوف
اماكن الكسوف

ينتظر العالم حدوث الكسوف الكلى للشمس يوم 8 أبريل المقبل وهو من الظواهر الطبيعية النادرة ويتسبب فى اختفاء الشمس أثناء ساعات النهار.

يحدث الكسوف الكلى 2024 عندما يمر القمر بين الشمس والأرض بحيث يغطى ضوء الشمس بشكل كامل في بعض أجزاء الأرض.

موعد الكسوف الكلي 2024 بالساعة والدقيقة.. أهم المعلومات عنه

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ويرغب الكثير من الأشخاص في معرفة أماكن الكسوف الكلى لمعرفة ما إذا كانت المدينة التى يقيموا فيها ستشهد هذ الحدث النادر أم انهم سيضطرون للذهاب لمدن أخرى.

وفقا لما جاء في موقع “ تايمز أوف انديا” فإن مصر والدول العربية ليست من قائمة أماكن الكسوف الكلى 2024 لأنه سيحدث على طول مسار يبدأ من المكسيك ويمر عبر الولايات المتحدة الأمريكية وينتهي في كندا.

أماكن الكسوف الكلي بالتفصيل

يمكن مشاهدة الكسوف الكلي فقط من مساره وسيبدأ في المكسيك ويمتد عبر تكساس وأوكلاهوما وأركنساس وميسوري وإلينوي وإنديانا وأوهايو ونيويورك وبنسلفانيا وفيرمونت ونيوهامبشاير وماين قبل أن يتوجه فوق شمال الأطلسي ويمكنك العثور على خرائط لمسار الكسوف بالتفصيل على موقع ناسا لمعرفة موعد حدوث الكسوف الكلي للشمس فى تلك البلاد بالساعة والدقيقة.

المكسيك

سيبدأ مسار الكسوف الكلى من ساحل المكسيك على المحيط الهادي في ولاية سينالوا وستكون أفضل الأماكن لمشاهدة الكسوف الكلى في مدن مثل مازاتلان وكولياكان.

اشكال الكسوف
اشكال الكسوف


الولايات المتحدة الأمريكية:

سيقطع مسار الكسوف 14 ولاية أمريكية، بدءًا من تكساس في الجنوب الغربي وانتهاءً بولاية مين في الشمال الشرقي، ومن بين أفضل الأماكن لمشاهدة الكسوف:


ولاية تكساس: مدينة إيجل باس
ولاية أوكلاهوما: مدينة وودوارد
ولاية أركنساس: مدينة دي كوين
ولاية ميزوري: مدينة سيكستون
ولاية إلينوي: مدينة كاربونديل
ولاية كنتاكي: مدينة كينتون
ولاية تينيسي: مدينة نوكسفيل
ولاية كارولاينا الشمالية: مدينة كليفلاند
ولاية بنسلفانيا: مدينة ويليامسبورت
ولاية نيويورك: مدينة بوفالو


كندا:

سينتهي مسار الكسوف في كندا، حيث سيقطع مقاطعة نيو برونزويك، من أفضل الأماكن لمشاهدة الكسوف الكلى :
مدينة فريدريكتون
مدينة مونكتون

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