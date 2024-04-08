إخراج زكاة الفطر حبوب أم مال.. الإفتاء تجيب

رد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل بشأن إخراج زكاة الفطر حبوب أم مال.



وقال "فخر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور" "هذا سؤال مكرر كل عام نعمل ايه في زكاة الفطر وكيف كان يخرج سيدنا النبي الزكاة هل على هيئة حبوب ولا نقود".



وأضاف "لم يفرض علينا إخراج حبوب ولكن قال "أغنوهم عن السؤال هذا اليوم" لازم أن يشاركنا الفقراء والمساكين اخرج الحبوب قدرها بصاع وهو عبارة عن 2 كيلو من غالب قوت البلد للفقراء والمساكين والغالب في مصر هو القمح، لفقير في عصر النبي مكنش عنده التفاصيل الكثيرة في حياتنا ولكن تغير الزمن والحال يفرض أن تكون على هيئة نقود والفقير هو الذي يحدد احتياجاته وهذا الذي يحقق الإغناء له".