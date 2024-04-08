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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التقدم أمل سيتحقق.. آمنة يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يهنىء الرئيس السيسي

بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية: “يطيب لى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة، سائلين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها على فخامتكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات”.

وأضاف اللواء هشام آمنة: “وأن ينعم على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبة، وأن يوفقكم في تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار لوضع مصرنا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة.. أمل سيتحقق بإذن الله.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام”.

التنمية المحلية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الفطر هشام امنة

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