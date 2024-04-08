ضبط 14551 مخالفة متنوعة في الحملات على الطرق خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة ، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 14551مخالفة مرورية متنوعة .

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .



وكانت الإدارة العامة للمرور قد واصلت توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم ، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (14551) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية:

652 مخالفة السير بدون تراخيص ، و(22) دراجة نارية مخالفة ، و(7717) مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، و 18 مخالفة موقف عشوائى ، 439 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة ، و 7 مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.