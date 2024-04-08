عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 14551 مخالفة متنوعة في الحملات على الطرق خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة ، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 14551مخالفة مرورية متنوعة .

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .


وكانت الإدارة العامة للمرور قد واصلت توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم ، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (14551) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية:
652 مخالفة السير بدون تراخيص ، و(22) دراجة نارية مخالفة ، و(7717) مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، و 18 مخالفة موقف عشوائى ، 439 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة ، و 7 مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الحملات المرورية الداخلية المخالفات المرورية حركة المرور مخالفات المرور وزارة الداخلية مخالفة مرورية متنوعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

رسميًا.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024 بعد صلاة المغرب اليوم

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

فيوتشر: لن نتعامل مع الزمالك في الصفقات إلا بعد الاعتذار وتحسن رفعت

الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

موضوعات متعلقة

تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة وحقيقة العاصفة "نهال"

3 أشهر .. أحذر من التحويلات المرورية بالقاهرة الجديدة

جهود أمنية لكشف ملابسات واقعة العثور عل عجوز مقتـ ول بالمعصرة

السيطرة على حريق بمائدة إفطار بجوار مسجد السلطان أبو العلا

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

تشييع جثمان أحمد فتحي سرور من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس

القبض على 4 أجانب سرقوا حقيبة رجل أعمال بالسلام

ينهي حياة جاره بسبب تربية كلب بمدخل عقار في مدينة نصر

ترشيحاتنا

استعدادا للعيد.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث ملفات الخدمات والمشروعات

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الفطر المبارك

مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

حفظ الله مصر بكم.. رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك

تبدأ بعد العيد بجميع المدارس|ننشر جدول امتحانات المهام الأدائية للترم الثاني 2024

ضبط 14551 مخالفة متنوعة في الحملات على الطرق خلال 24 ساعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

من أول استخدام.. ماسك العيد لتفتيح ونضارة البشرة

السريع والبلدي .. طريقة عمل الترمس للعيد

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ