عضو كنيست: الخروج من خان يونس يضر بفرصة الوصول لاتفاق مع حماس

قال الوزير السابق في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عضو الكنيست، جدعون ساعر، إن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من خان يونس وتقليل الضغط العسكري سيضر بفرصة الوصول لاتفاق وهزيمة حركة حماس.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الإثنين: أقدر أنه سيكون هناك تحرك في رفح ومخيمات الوسط، وسندعم ذلك من المعارضة".

وأعرب ساعر، عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس قريبا بشأن صفقة الأسرى".

وتابع:" مسألة مغادرة خان يونس لا أرى كيف سيدفع ذلك الطرف الآخر إلى الاعتراف أو الوصول إلى اتفاق. ولا أعتقد أنه سيصل إلى خطة جديدة للمختطفين غير الخاضعة للضغوط. ولهذا علينا العودة إلى تكثيف النشاط".