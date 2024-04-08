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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أورمان الدقهلية: توزيع 20 ألف كيلو لحوم و10 آلاف كرتونة رمضانية بالقرى

اورمان الدقهلية
اورمان الدقهلية

 قامت جمعية الأورمان  بالدقهلية  بتوزيع 20 الف كيلو لحوم و10ألاف كرتونة مواد غذائية بعددا كبير من مراكز وقرى المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى داخل المحافظة.

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، أن توزيع اللحوم والكراتين جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدةً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة .وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم التوزيع على مستوى نطاق جميع مراكز محافظة الدقهلية بالمجان من جمعية الأورمان على مدار شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه قد استفاد من توزيع الكراتين اغلب قرى المحافظة بعزبهم المختلفة.

وأوضح أن كراتين الأورمان تم توزيعها على الأهالى، والاسر الأكثر احتياجا من الارامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الهمم، من أبناء محافظة الدقهلية وذلك لتخفيف الاعباء المادية على هذه الأسر وادخال الفرحة الى قلوبهم خاصة فى أيام وليالى الشهر الكريم.

يذكر أن التوزيع في شهر رمضان يأتى ضمن منظومة عمل جمعية الأورمان الهادفة إلى إمداد الأسر غيرالقادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان بجانب دعم هذه الأسر موسميا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية فى رمضان، وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحى فى أيام عيد الأضحى المبارك.

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الأسر الأكثر التضامن الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيس الفئات الأولى بالرعاية عبد الفتاح السيسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن

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