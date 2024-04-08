حكم نشر الخصوصيات من أجل كسب المال.. علي جمعة: فقدنا الحياء والعفاف

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين حول ما حكم عرض بعض الناس لخصوصياتهم على موقع التواصل الاجتماعي من أجل التربح؟

حكم نشر الخصوصيات من أجل كسب المال

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة اليوم الاثنين، برنامج "نور الدين"، المذاع على مدار شهر رمضان: "العفاف والحياء قيمة أخلاقية كبيرة، فقدناها فى عصرنا هذا، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اذا لم تستح فاصنع ما شئت".

وأضاف: "اصبحت هناك معايير اخرى غير الحياء، منها اظهار الفرح والتعالى بالحياة الزوجية، فاذا اراد الانسان ان يعود لانسانيته فى ظل هذا الهجوم الشرس، لابد أن يعود إلى الحياء، ويجب على الإنسان أن يتحلى بالحياء، الحياء اصبح ذم وهذا مصيبة كبرى، والدين يكشف هذا ويقول الحياء خير كله".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على مدار شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.