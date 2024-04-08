البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم "الإثنين"، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.928 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 28503 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 34945 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 12161 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 6541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 9311 نقطة.