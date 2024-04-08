عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رامي صبري وبتشان والمطرف نجوم "ليالي العيد" في الكويت

رامي صبري
رامي صبري

يستعد النجوم رامي صبري وأحمد بتشان ومطرف المطرف لإحياء حفلات ليالي العيد بدولة الكويت.

ويلتقي الجمهور الكويتي مع حفلين غنائيين مميزين ضمن سلسلة "ليالي العيد" بحديقة الشهيد من تنظيم a music للمنتج أحمد الخالدي، ويقام الحفل الأول الذي يجمع بين رامي صبري وبتشان يوم 18 أبريل، فيما يقام الحفل الثاني للمطرف في اليوم التالي 19 من نفس الشهر.

رامي صبري يكشف تفاصيل حياته في سولد أوت

حق عرب الحلقة 25 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفاء بعيد الفطر، وقال ًمنظم الحفل أحمد الخالدي، إن الحفلات المرتقبة تستكمل سلسلة الحفلات التي قدمها الفترة الماضية وحققت نجاحا كبيرا وتأتي هذه المرة بعنوان "ليالي العيد".

وأعرب، عن سعادته بالتعاون مع الفنانين رامي صبري وأحمد بتشان ومطرف المطرف، قائلا: "المطرف مستقبل الأغنية الكويتية واتشرف بالتعاون معه وهو فنان استثنائي ويحظى بقبول كبير ، وكذلك النجم رامي صبري والنجم أحمد بتشان".

وأضاف الخالدي، أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لتهيئة المسرح في ظل حرصه على توفير كافة الإمكانات الفنية والتقنية ليظهر نجوم الحفلات بأفضل صورة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن مجموعة أخرى من الحفلات لنجوم الكويت والوطن العربي.

جمهور الكويت أحمد بتشان النجم رامي صبري رامي صبري دولة الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة

رسميًا.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024 بعد صلاة المغرب اليوم

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

فيوتشر: لن نتعامل مع الزمالك في الصفقات إلا بعد الاعتذار وتحسن رفعت

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

ترشيحاتنا

هآرتس: الجيش الإسرائيلي انسحب من خان يونس بدون تحقيق أهدافه

لهذه الأسباب.. علي جمعة: الزوج عليه إعلام زوجته بموعد عودته للبيت

بأمر القانون.. حبس وتغريم الموظفين حال ارتكابهم هذا الفعل

زيادة 60 ألف جنيه.. أوفر برايس جديد على أم جي 5 موديل 2024

ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

بشرى سارة قبل العيد.. انخفاض جديد في أسعار هذه السلع| إليك التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف مخاطر الحزن على الصحة

رد حاسم من الحكومة بشأن أسعار السلع التموينية الجديدة| الحقيقة والشائعات

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

فيديو

هربت من خاطفيها.. كشف غموض اختفاء باربي العراق داليا نعيم.. فيديوجراف

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ