نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا جاهزية القطاعات الحيوية بمركز منشأة القناطر

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم الاثنين مستشفى مبارك المركزي للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى استعدادا لعيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في اطار تكليفات

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الميداني بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزية القطاعات الحيوية استعدادا لعيد الفطر المبارك.

واطمئن نائب محافظ الجيزة، على استعداد المستشفى لاستقبال أي حالة طوارئ ووجود الأطباء بكافة التخصصات مع توافر الأدوية وكافة المستلزمات العلاجية.

كما تابع الشهابي، سير العمل داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والعمليات والصيدلية موجها بضرورة تواجد طواقم عمل مستمرة خلال فترة العيد لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها وتقديم الخدمات الطبية اللائقة واللازمة للمواطنين.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، عددا من المخابز البلدية للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات من قبل مسؤلي وأصحاب المخابز.

وشدد النائب على ضرورة الالتزام بأسعار وأوزان الخبز موجها مسؤولي مديرية التموين والمدينة بالمتابعة الميدانية اللحظية مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أصحاب المخابز غير الملتزمين.

كما تفقد منافذ بيع السلع الاستراتيجية ومستودعات الأنابيب للتأكد من الحصص المنصرفة للمستودعات و الالتزام بالأسعار المحددة.

وأختتم نائب محافظ الجيزة جولته بتفقد حديقة النيل بمدينة منشأة القناطر للاطمئنان علي جاهزية الحديقة لاستقبال المواطنين خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر ومديري إدارات الصحة والتموين بمنشأة القناطر.

IMG-20240408-WA0035

IMG-20240408-WA0044

IMG-20240408-WA0037

IMG-20240408-WA0036

IMG-20240408-WA0039

IMG-20240408-WA0038

IMG-20240408-WA0041

IMG-20240408-WA0040

IMG-20240408-WA0050

IMG-20240408-WA0042

IMG-20240408-WA0049

IMG-20240408-WA0043

IMG-20240408-WA0047

IMG-20240408-WA0048

IMG-20240408-WA0045

IMG-20240408-WA0046

IMG-20240408-WA0052

IMG-20240408-WA0051

IMG-20240408-WA0033

IMG-20240408-WA0030

IMG-20240408-WA0032

IMG-20240408-WA0034

IMG-20240408-WA0029

IMG-20240408-WA0031