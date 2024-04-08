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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حلوان تحصد المراكز الأولى بالملتقى الثقافي الرمضاني لجامعات القاهرة الكبرى

جانب من التكريم
جانب من التكريم

حصدت جامعة حلوان عددًا من المراكز الأولى في الملتقى الثقافي الرمضاني لجامعات القاهرة الكبرى، الذي أقيم بجامعة القاهرة، وذلك في مختلف الفعاليات والمسابقات.

وجاءت مشاركة الوفد الطلابي بجامعة حلوان تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وفاز الطالب محمود محسن أحمد من كلية الحقوق بالمركز الأول في مسابقة الشعر العامي، بينما حصل الطالب كريم عبد الإله محروس من كلية الطب على المركز الثاني في مسابقة القرآن الكريم، كما تم تسليم درع المشاركة للجامعة.

وتضمن الملتقى فعاليات في مجالات القرآن الكريم، الأربعون النووية، الشعر العامي، شعر الفصحى، ودوري المعلومات.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التفوق الطلابي وتنمية المواهب في مختلف المجالات الثقافية والأدبية، مشيرا إلي حرص الجامعة على دعم جميع الطلاب المتميزين للمشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة.

وتمت مشاركة الطلاب تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

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