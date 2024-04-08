عبر الإنترنت.. قداسة البابا تواضروس يلتقي كهنة الخليج

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الاثنين كهنة كنائسنا في دول الخليج، بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على دول الخليج.

تحدث قداسته خلال اللقاء، الذي عقد باستخدام خاصية الفيديو كونفرانس عبر شبكة الإنترنت، عن موضوع بعنوان "الطاقة الروحية" كما أجاب على أسئلة المشاركين في اللقاء.