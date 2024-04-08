صلوا التراويح.. سحب وملوثات تعوق رؤية هلال عيد الفطر من مرصد حلوان

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هلال شهر عيد الفطر 2024، بالتنسيق مع دار الإفتاء.

وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال 1445هـ، وإعلان موعد أول أيام عيد الفطر المبارك العيد الصغير من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس معمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، إنه تعذر رؤية هلال شهر عيد الفطر 2024، من داخل معهد البحوث الفلكية ومرصد حلوان، بسبب وجود سحب ملوثات تعوق رؤية الهلال.



وأكد ياسر، أن دار الإفتاء والأزهر هى الجهة المنوطة عن إعلان بداية الشهور العربية، وأن المركز يقدم لها المشورة عن طريق الرصد والحسابات الفلكية التى يعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وتابع: نحن هنا داخل مرصد حلوان، تعذر رؤية هلال عيد الفطر 2024، لنا داخل لجنة مرصد حلوان، ما يعنى أن غداً هو أخر أيام شهر رمضان 1445هـ ويوم الثلاثاء 9 ابريل هو آخر أيام شهر رمضان، تم إبلاغ المفتى وننتظر قراره لأنه هو من يعلن الرؤية الشرعية.

ولفت الدكتور ياسر عبد الهادي، إلي أن دار الإفتاء هى الجهة المنوطة عن إعلان بداية شهر شهر شوال (بداية عيد الفطر) وباقي الشهور العربية، وأن المركز يقدم لها المشورة عن طريق الرصد والحسابات الفلكية التى يعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، مشيرا إلى أن منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية هلال شهر عيد الفطر هو الجمع بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية.