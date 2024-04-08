تفاصيل دخول مساعدات جديدة إلى غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم

أكد محمد جمال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، على استمرار دخول المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية إلى قطاع غزة من المعبر، مشددًا على أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتسهيل دخول المساعدات.

وأضاف "جمال"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، من تقديم الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية": "الشاحنات ازدادت عما كانت عليه في الصباح، وبلغ عدد الشاحنات التي تحمل موادا غذائية ومرت من معبر كرم أبو سالم من مصر إلى قطاع غزة 284 شاحنة تحمل موادا غذائية إلى جانب 44 شاحنة تحمل موادا غذائية مرت من معبر رفح إلى جانب 4 شاحنات تحمل موادا بترولية".

وتابع: "تلك الشاحنات والمواد يحتاج إليها الشعب الفلسطيني، خاصة على مستوى الطاقة واستخدام الوقود في توليد الطاقة لعمل المستشفيات ومع حالة التردي في المستوى الصحي التي يعانيها من قطاع غزة".

