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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك

محافظ الغربية
محافظ الغربية

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جاء نصها : يسعدني ويشرفني أن اتقدم  بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية بأرق التهاني والامنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، متوجهاً للمولى -عز وجل- بخالص الدعوات بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، دامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادتكم

 

 

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة لكل من : الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع الوزراء والمحافظين وقيادات الدولة، ،هنأهم خلالها بهذه المناسبة العطرة، سائلاً المولى- عز وجل - أن يعيدها عليهم وعلى الشعب المصري بكل الأمن والرخاء والاستقرار.

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الدكتور شوقى علام مفتى الدكتور محمد مختار الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق دكتور محمد مختار جمعة دكتور شوقي علام رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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