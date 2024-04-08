إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أفادت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع على مفاوضات القاهرة، أنه تم إجراء محادثات مهمة للغاية في الساعات القليلة الماضية بين الوسطاء وحركة حماس وإسرائيل في القاهرة.

وقال المصدر المطلع، إن المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسري مع حماس، يشمل تسليم إسرائيل أسماء المحتجزين الأحياء مسبقا.

أشار المصدر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مضطر إلى إبداء مرونة كبيرة خلال المفاوضات بشأن عودة النازحين الفلسطينيين من الجنوب إلى شمال غزة.

أوضح المصدر للقناة الإسرائيلية، أن إسرائيل ستسمح بعودة النازحين إلى شمال غزة دون إجراءات التفتيش.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تواصل مع أمير قطر تميم بن حمد آل الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي وطلب منهما حث حركة حماس على الالتزام باتفاق بشأن الرهائن.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي له، أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغوط على إسرائيل فيما يتعلق بملف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه تم تقديم مقترح جديد لحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسري، لافتا إلى أن الوسطاء ينتظرون ردهم.