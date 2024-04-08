مسؤولون إسرائيليون: مفاوضات الهدنة ما تزال بعيدة عن الاتفاق

قال مسؤولون إسرائيليون، إن المسافة مع حركة حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار ما تزال “بعيدة” عن التوصل لاتفاق.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن مسؤولين لم تسمهم تأكيدهم عدم حدوث شيء “دراماتيكي” في المباحثات التي تستضيفها القاهرة.

لكن مسؤولاً آخر قال: “الصبر مطلوب. هناك إمكانات لكننا لم نصل إليها بعد”.

مفاوضات وقف إطلاق النار

يأتي ذلك، بعدما أكدت مصادر فلسطينية ومصرية إحراز تقدم في ملف المفاوضات، بعد مقترح صاغه الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون.

ويفترض أن تشمل الهدنة إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وعُقدت في الأشهر الأخيرة جولات مفاوضات عديدة عبر الوسطاء الدوليين، لكنّها لم تثمر عن اتفاق حتى اليوم.