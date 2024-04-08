حماس: لا تقدم في محادثات وقف إطلاق النار بالقاهرة

كشف مسئول في حركة حماس، اليوم الاثنين، أن الحركة لم تحرز تقدمًا حتى الآن في محادثات القاهرة الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقال مسئولون إسرائيليون، إن المسافة مع حركة حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار ما تزال "بعيدة" عن التوصل لاتفاق.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن مسئولين لم تسمهم تأكيدهم عدم حدوث شيء “دراماتيكي” في المباحثات التي تستضيفها القاهرة.

لكن مسئولاً آخر قال: “الصبر مطلوب. هناك إمكانات لكننا لم نصل إليها بعد”.

مفاوضات وقف إطار النار

يأتي ذلك، بعدما أكدت مصادر فلسطينية ومصرية إحراز تقدم في ملف المفاوضات، بعد مقترح صاغه الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون.

ويفترض أن تشمل الهدنة إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وعُقدت في الأشهر الأخيرة جولات مفاوضات عديدة عبر الوسطاء الدوليين، لكنّها لم تثمر عن اتفاق حتى اليوم.