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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحول لكوم تراب.. الحماية المدنية تخمد حريق نادي الصيادلة بالإسكندرية

حريق نادي الصيادلة
حريق نادي الصيادلة بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذي اندلع، اليوم الاثنين، بنادي الصيادلة بمنطقة سابا باشا، شرقي محافظة الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات.

وعقب اندلاع الحريق، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق وإخماده لمنع امتداده إلى المنشآت المجاورة خاصة أن هذه المنطقة بها العديد من الأندية والمقاهي. 

الصور الأولى لحريق نادي الصيادلة بمنطقة سابا باشا شرقي الإسكندرية

الدخان غطى سماء المنطقة.. اندلاع حريق بنادي الصيادلة بكورنيش الإسكندرية |صور

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل بمنطقة سابا باشا شرقي المدينة.

 وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق الذي غطى دخانه سماء المنطقة. 

 تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

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