تحول لكوم تراب.. الحماية المدنية تخمد حريق نادي الصيادلة بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذي اندلع، اليوم الاثنين، بنادي الصيادلة بمنطقة سابا باشا، شرقي محافظة الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات.

وعقب اندلاع الحريق، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق وإخماده لمنع امتداده إلى المنشآت المجاورة خاصة أن هذه المنطقة بها العديد من الأندية والمقاهي.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل بمنطقة سابا باشا شرقي المدينة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق الذي غطى دخانه سماء المنطقة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.