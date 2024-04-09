حريق هائل بعقار أمام محطة رمسيس ..فيديو

نشب منذ قليل حريق في شقة أمام محطة رمسيس حيث اشتعلت النيران في كل المكان وامتدت للمجاور من الشقق.

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغا بنشوب حريق في شقة أمام رمسيس وتم الدفع بسيارات الإطفاء ويحاول رجال الحماية السيطرة عليها ومنع امتدادها.