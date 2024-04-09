حتعرف مكان هاتفك المسروق.. جوجل تثير الجدل بخدمة جديدة فما القصة؟

يمكنك في ثوان معدودة الوصول إلى هاتفك والأشياء المفقودة منك بكل سهولة فقد أعلنت جوجل عن إطلاق شبكة Find My Device المحدثة بالولايات المتحدة وكندا والتي تساعد المستخدمين في محاولة العثور على أجهزتهم والتي تعمل بنظام أندرويد وآية أشياء يومية موجودة في غير مكانها.

ووفقا لموقع "techcrunch“ تضم شبكة Find My Device ”أكثر من مليار جهاز يعمل بنظام أندرويد، وباستخدام شبكة "Find My Device"، يمكن للمستخدمين من تحديد موقع هواتفهم وأجهزتهم اللوحية والتي تعمل بنظام أندرويد من خلال القيام بالاتصال بهم أو عرض موقعهم وذلك عبر الخريطة وحتى عند عدم اتصال تلك الأجهزة بالإنترنت.

وتسمح شبكة "Find My Device" لمستخدمي Pixel 8 و Pixel 8 Pro بالعثورعلى أجهزتهم حتى في حال إيقاف تشغيلها أو في حال نفاد البطارية.

على الجانب الآخر وبحلول شهر مايو، سيتمكن مستخدمو أندرويد بواسطة تطبيق "Find My Device "من القيام بتحديد موقع الأشياء المفقودة منهم ، مثل مفاتيحهم أو محفظتهم، وستقوم جوجل أيضا بدمج علامات تعقب البلوتوث من Chipolo و Pebblebee كما سيعمل التطبيق قريبًا مع سماعات الرأس من سوني و JBL.