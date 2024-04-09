بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

حالة من الجدل والانتقاد تعرض لها مسلسل زوجة واحدة لا تكفي الذي يشارك في الموسم الرمضاني الحالي لعام 2024 بطولة باقة من نجوم الكويت ومصر مثل الفنانة الكويتية هدى حسين والفنان ماجد المصري والفنانة أيتن عامر.

أثار مسلسل (زوجة واحدة لا تكفي) جدلًا واسعًا داخل المجتمع الكويتي بسبب تسليطه الضوء على الخيانة الزوجية وتعدد الزوجات والزواج العرفي، وهو الأمر الذي اعتبره البعض عرضًا جريئًا في طرح الموضوعات وطالب العديد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بوقفه مستندين بذلك على بعض الجمل والمشاهد الجريئة به.

بينما اعتبر مواطنين آخرين أن ما يعرض بالمسلسل ما هو إلا انعكاس للواقع ويجب مواجهته ومناقشته وعدم إخفائه بل محاولة معالجته.

رد فعل وزارة الإعلام

بعد عرض الحلقة الـ27 منه، قررت وزارة الإعلام الكويتية إيقاف المسلسل ومنع كل من شارك به أو بأي عمل فني يسئ للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي أعمال مسرحية تعرض في الكويت أو المشاركة في أي أعمال فنية داخل الدولة.

اعتبرت وزارة الإعلام الكويتية أن القائمين على مسلسل زوجة واحدة لا تكفي ومن بينهم الفنانان ماجد المصري وأيتن عامر يسيئان للمجتمع الكويتي من خلال محتوى العمل.

وأكد لافي السبيعي، الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام، أن وزارة الإعلام الكويتية حريصة على تطبيق النظم والقوانين واللوائح على الجميع دون تمييز، وأن دور الوزارة يتمثل في المحافظة على تقاليد وقيم المجتمع الكويتي والتمسك بها إلى جانب الارتقاء بالذوق العام.

كما قررت الوزارة إحالة أبطال المسلسل من بينهم ماجد المصري وأيتن عامر إلى النيابة العامة بتهمة "الإساءة إلى أخلاق وقيم المجتمع الكويتي".

بالإضافة إلى ذلك، قررت الوزارة الكويتية للإعلام إلغاء عرض مسرحية "في زين الزمان" التي كان من المقرر عرضها في عيد الفطر المبارك لأنها للكاتبة هبة مشاري التي كتبت مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، كما يشارك بها عددًا من أبطال المسلسل على رأسهم الفنانة هدى حسين.

تعليقات أبطال المسلسل

في هذا الصدد، وبعد الحالة الجدلية التي شاهدها مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، علق الفنان ماجد المصري على هذا الأمر في تصريحات سابقة قائلًا أن أي عمل فني يُقدم للجمهور يحدث عليه الكثير من الجدل والانتقاد وارد دائمًا، كما أن المسلسل يطرح عددًا من القضايا مشيرًا إلى أن مشاهدة العمل تأتي بناءً على اختيار المشاهد بمحض إرادته.

كما علقت الفنانة أيتن عامر على هذا الأمر في تصريحات سابقة أيضًا مؤكدة أن شخصيتها في المسلسل طبيعية للغاية وأن الهدف من العمل هو تعريف الجمهور بتفاصيل الشخصيات لافتة أنه في نهاية العمل ستتضح الكثير من الأمور ويتم الإجابة على جميع التساؤلات المثارة.

إلى جانب ذلك، أوضحت الفنانة العراقية الكويتية هدى حسين في لقاء تليفزيون سابق أنها دائمًا ما تتعاون مع الكاتبة الكويتية هبة مشاري في تقديم القضايا بطريقة جريئة مع الحرص على أن تكون لبقة غير خادشه لحياة الأسرة الخليجية والعربية.

محامية ترفض

وفي السياق، علقت المحامية الكويتية مريم المؤمن على هذا الأمر من خلال فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدة أنها تابعت المسلسل بشكل دقيق ولا يوجد به ما يثبت أنه عمل كويتي فلا يوجد لباس شرطة كويتية أو سيارات إسعاف كويتية أو أي شيئًا من هذا القبيل.

واستنكرت المحامية القرارات الصادرة بحق نجوم العمل مشيرة إلى أن هناك الكثير من القضايا الجنائية التي يوجد بها ما هو أكبر بكثير مما تم عرضه في المسلسل.

يذكر أن مسلسل زوجة واحدة لا تكفي يجمع عددًا من نجوم الفن الكويتي والمصري مثل الكاتبة الكويتية هبة مشاري والممثلين هدى حسين وسحر حسين وماجد المصري وأيتن عامر وأحمد إيراج وفاطمة الصفي وإخراج على العلي.