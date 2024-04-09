عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

ماجد المصري وأيتن
ماجد المصري وأيتن عامر

حالة من الجدل والانتقاد تعرض لها مسلسل زوجة واحدة لا تكفي الذي يشارك في الموسم الرمضاني الحالي لعام 2024 بطولة باقة من نجوم الكويت ومصر مثل الفنانة الكويتية هدى حسين والفنان ماجد المصري والفنانة أيتن عامر. 

أثار مسلسل (زوجة واحدة لا تكفي) جدلًا واسعًا داخل المجتمع الكويتي بسبب تسليطه الضوء على الخيانة الزوجية وتعدد الزوجات والزواج العرفي، وهو الأمر الذي اعتبره البعض عرضًا جريئًا في طرح الموضوعات وطالب العديد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بوقفه مستندين بذلك على بعض الجمل والمشاهد الجريئة به.

بينما اعتبر مواطنين آخرين أن ما يعرض بالمسلسل ما هو إلا انعكاس للواقع ويجب مواجهته ومناقشته وعدم إخفائه بل محاولة معالجته.

رد فعل وزارة الإعلام

بعد عرض الحلقة الـ27 منه، قررت وزارة الإعلام الكويتية إيقاف المسلسل ومنع كل من شارك به أو بأي عمل فني يسئ للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي أعمال مسرحية تعرض في الكويت أو المشاركة في أي أعمال فنية داخل الدولة.

اعتبرت وزارة الإعلام الكويتية أن القائمين على مسلسل زوجة واحدة لا تكفي ومن بينهم الفنانان ماجد المصري وأيتن عامر يسيئان للمجتمع الكويتي من خلال محتوى العمل.

وأكد لافي السبيعي، الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام، أن وزارة الإعلام الكويتية حريصة على تطبيق النظم والقوانين واللوائح على الجميع دون تمييز، وأن دور الوزارة يتمثل في المحافظة على تقاليد وقيم المجتمع الكويتي والتمسك بها إلى جانب الارتقاء بالذوق العام.

كما قررت الوزارة إحالة أبطال المسلسل من بينهم ماجد المصري وأيتن عامر إلى النيابة العامة بتهمة "الإساءة إلى أخلاق وقيم المجتمع الكويتي".

بالإضافة إلى ذلك، قررت الوزارة الكويتية للإعلام إلغاء عرض مسرحية "في زين الزمان" التي كان من المقرر عرضها في عيد الفطر المبارك لأنها للكاتبة هبة مشاري التي كتبت مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، كما يشارك بها عددًا من أبطال المسلسل على رأسهم الفنانة هدى حسين.

تعليقات أبطال المسلسل

في هذا الصدد، وبعد الحالة الجدلية التي شاهدها مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، علق الفنان ماجد المصري على هذا الأمر في تصريحات سابقة قائلًا أن أي عمل فني يُقدم للجمهور يحدث عليه الكثير من الجدل والانتقاد وارد دائمًا، كما أن المسلسل يطرح عددًا من القضايا مشيرًا إلى أن مشاهدة العمل تأتي بناءً على اختيار المشاهد بمحض إرادته.

كما علقت الفنانة أيتن عامر على هذا الأمر في تصريحات سابقة أيضًا مؤكدة أن شخصيتها في المسلسل طبيعية للغاية وأن الهدف من العمل هو تعريف الجمهور بتفاصيل الشخصيات لافتة أنه في نهاية العمل ستتضح الكثير من الأمور ويتم الإجابة على جميع التساؤلات المثارة.

إلى جانب ذلك، أوضحت الفنانة العراقية الكويتية هدى حسين في لقاء تليفزيون سابق أنها دائمًا ما تتعاون مع الكاتبة الكويتية هبة مشاري في تقديم القضايا بطريقة جريئة مع الحرص على أن تكون لبقة غير خادشه لحياة الأسرة الخليجية والعربية.

محامية ترفض

وفي السياق، علقت المحامية الكويتية مريم المؤمن على هذا الأمر من خلال فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدة أنها تابعت المسلسل بشكل دقيق ولا يوجد به ما يثبت أنه عمل كويتي فلا يوجد لباس شرطة كويتية أو سيارات إسعاف كويتية أو أي شيئًا من هذا القبيل.

واستنكرت المحامية القرارات الصادرة بحق نجوم العمل مشيرة إلى أن هناك الكثير من القضايا الجنائية التي يوجد بها ما هو أكبر بكثير مما تم عرضه في المسلسل.

يذكر أن مسلسل زوجة واحدة لا تكفي يجمع عددًا من نجوم الفن الكويتي والمصري مثل الكاتبة الكويتية هبة مشاري والممثلين هدى حسين وسحر حسين وماجد المصري وأيتن عامر وأحمد إيراج وفاطمة الصفي وإخراج على العلي.

ماجد المصري ايتن عامر زوجة واحدة لا تكفى المجتمع الكويتي وزارة الاعلام الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

أمطار رعدية والقادم أصعب.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس اليوم

رضا عبد العال يفتح النار على مهاجم الأهلي بعد ضياع الأهداف.. تفاصيل

بعد وصفه لها بالحب الحقيقي.. ياسمين عبد العزيز ترد: «كدابين» لشيرين عبد الوهاب

انخفاض في سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

موضوعات متعلقة

بعد ارتفاع أسعاره بنسبة 80%.. كعك العيد بالتقسيط وبدون فوائد| اعرف ازاي

بعد دانيال.. هل تضرب العاصفة نهال مصر؟| اعرف الحكاية

متحرمش نفسك| كعك العيد متوفر بخصم 30% في هذا المكان

رد حاسم من الحكومة بشأن أسعار السلع التموينية الجديدة| الحقيقة والشائعات

أكشن مش في السينما| اقتحام "تريلا" لمقهى بأسوان ومصرع 3 .. القصة الكاملة

شرخ في عظمة بالوجه وقناع طبي.. التشخيص الأول لإصابة حسين الشحات

150 جنيهًا| توقعات بانخفاض أسعار اللحوم لهذا السعر.. الأسباب والتفاصيل

رادار الأسعار| مفاجأة حكومية تنسف الغلاء وتقلب الأسواق.. وهذا موعدها

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من النواب لاستدعاء 4 وزراء للبرلمان لمواجهة الفسيخ والرنجة والملوحة الفاسدة

الحبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه عقوبة استخدام بطاقات البنوك للحصول على أموال الغير

بعد موعد نتنياهو.. إسرائيل تتخذ الخطوة الأولى نحو عملية اجتياح رفح

أسرع هدف.. أول تعليق من كريم بنزيما بعد تسجيل رقم تاريخي بالسوبر السعودي

الصحف الإماراتية اليوم| تباين حول مصير مفاوضات هدنة غزة وعودة متوقعة للقاهرة.. وزير خارجية فرنسا يقترح فرض عقوبات على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة.. الأسطول الأوروبي: نجحنا في تحجيم هجمات الحوثيين

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

إطلالة إيمان العاصي تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

خليك على الاتيكيت واتعلم آداب زيارات المريض في المستشفي أيام العيد

بفستان أنيق.. هند صبري تشعل السوشيال ميديا

فيديو

أمطار رعدية وغزيرة.. تحذير من حالة الطقس وتخفيف الملابس

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ